Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı!

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Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 23 Ağustos Cuma, 24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 3. haftada görev yapacak olan hakemleri açıkladı.
23 Ağustos Cuma
21.00 Alanyaspor - Göztepe
Hakem: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi
19.15 Sivasspor - Eyüpspor
Hakem: Zorbay Küçük
21.45 Galatasaray - Gaziantep FK (Ertelendi)
21.45 Bodrum FK - Konyaspor
Hakem: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.15 Samsunspor - Başakşehir (Ertelendi)
21.45 Antalyaspor - Hatayspor
Hakem: Atilla Karaoğlan
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hakem: Turgut Doman
26 Ağustos Pazartesi
21.00 Trabzonspor - Kayserispor (Ertelendi)