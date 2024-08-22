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Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı!

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#Süper Lig#Hakemler#Üçüncü Hafta
Süper Ligde 3. hafta hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 11:31

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta, 23 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Alanyaspor - Göztepe maçıyla başlayacak. TFF, 3. haftada görev yapacak olan hakemleri de açıkladı.

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Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 23 Ağustos Cuma, 24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. haftada görev yapacak olan hakemleri açıkladı.

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23 Ağustos Cuma

21.00 Alanyaspor - Göztepe
Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi

19.15 Sivasspor - Eyüpspor
Hakem: Zorbay Küçük

21.45 Galatasaray - Gaziantep FK (Ertelendi)

21.45 Bodrum FK - Konyaspor
Hakem: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.15 Samsunspor - Başakşehir (Ertelendi)

21.45 Antalyaspor - Hatayspor
Hakem: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Hakem: Turgut Doman

26 Ağustos Pazartesi

21.00 Trabzonspor - Kayserispor (Ertelendi)

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#Süper Lig#Hakemler#Üçüncü Hafta

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