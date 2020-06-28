Süper Lig'de 29. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Alt tarafta heyecan arttı!

Şampiyonluk yarışının git gide kızıştığı ve bitime artık kısa bir süre kalan Süper Lig'de 29. hafta maçları, bugünkü müsabakaların ardından gündem oldu. Akşamın önemli karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray berabere kaldı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor

Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü

Göztepe 3 - 3 Alanyaspor

Sivasspor 0 - 2 Kayserispor

Çaykur Rizespor 2 - 2 Denizlispor

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

Gaziantep Futbol Kulübü 1 - 1 Antalyaspor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa