Süper Lig'de 29. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Alt tarafta heyecan arttı!
Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçta karşı karşıya gelen lider Medipol Başakşehir ile takipçilerinden Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Bu gelişmelerin ardından güncel puan durumu merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 29. hafta puan durumu...
Şampiyonluk yarışının git gide kızıştığı ve bitime artık kısa bir süre kalan Süper Lig'de 29. hafta maçları, bugünkü müsabakaların ardından gündem oldu. Akşamın önemli karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray berabere kaldı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
ALINAN SONUÇLAR
Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü
Göztepe 3 - 3 Alanyaspor
Sivasspor 0 - 2 Kayserispor
Çaykur Rizespor 2 - 2 Denizlispor
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
Gaziantep Futbol Kulübü 1 - 1 Antalyaspor
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle