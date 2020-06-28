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Haberler Spor HaberleriSüper Lig'de 29. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Alt tarafta heyecan arttı!
GeriSpor Süper Lig'de 29. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Alt tarafta heyecan arttı!
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Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2020 - 23:54,Son Güncelleme:

Süper Lig'de 29. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Alt tarafta heyecan arttı!

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Süper Lig'de 29. hafta puan durumu nasıl şekillendi? Alt tarafta heyecan arttı!
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Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçta karşı karşıya gelen lider Medipol Başakşehir ile takipçilerinden Galatasaray, 1-1 berabere kaldı. Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Bu gelişmelerin ardından güncel puan durumu merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 29. hafta puan durumu...

Şampiyonluk yarışının git gide kızıştığı ve bitime artık kısa bir süre kalan Süper Lig'de 29. hafta maçları, bugünkü müsabakaların ardından gündem oldu. Akşamın önemli karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray berabere kaldı. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...

ALINAN SONUÇLAR

Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor

Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor

Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü

Göztepe 3 - 3 Alanyaspor

Sivasspor 0 - 2 Kayserispor

Çaykur Rizespor 2 - 2 Denizlispor

Başakşehir 1 - 1 Galatasaray

Gaziantep Futbol Kulübü 1 - 1 Antalyaspor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Süper Ligde 29. hafta puan durumu nasıl şekillendi Alt tarafta heyecan arttı

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