Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın penaltısı, Beşiktaş maçındaki kırmızı kart...

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Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.
Galatasaray'ın Antalyaspor maçında kazandığı penaltı pozisyonu için yapılan görüşme şu şekilde;
VAR: Ozan, Potansiyel elle oynama penaltı için sahada inceleme yapacağız.
Hakem: Tamam
VAR: Sana, temas noktasını göstereceğiz. Kol Vücuttan uzak.
Hakem: Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin?
VAR: Tamam
Hakem: Elleri omuzunun yukarısında ve penaltı veriyorum kart yok.
VAR: Evet, anlaşıldı kartsız penaltı.
Konyaspor'un Beşiktaş karşısında gördüğü ilk kırmızı kart için yapılan görüşmede ise şu diyalog yer aldı;
VAR: Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. 91 numaranın müdahalesini göreceksin.
Hakem Ali Şansalan: Tamam gördüm.
VAR: Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet.
Ali Şansalan: Temas noktasında durdur.
VAR: Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü.
Ali Şansalan: Oynat. Sarı kart iptal.