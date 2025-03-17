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Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray'ın penaltısı, Beşiktaş maçındaki kırmızı kart...

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#TFF#VAR Kayıtları#Galatasaray
Süper Ligde 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı Galatasarayın penaltısı, Beşiktaş maçındaki kırmızı kart...
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 20:13

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçında kazandığı penaltı pozisyonu için yapılan görüşme şu şekilde;

Süper Ligde 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı Galatasarayın penaltısı, Beşiktaş maçındaki kırmızı kart...

VAR: Ozan, Potansiyel elle oynama penaltı için sahada inceleme yapacağız.

Hakem: Tamam

VAR: Sana, temas noktasını göstereceğiz. Kol Vücuttan uzak.

Hakem: Tamam, görüyorum. Döngüye alabilir misin?

VAR: Tamam

Hakem: Elleri omuzunun yukarısında ve penaltı veriyorum kart yok.

VAR: Evet, anlaşıldı kartsız penaltı.

Konyaspor'un Beşiktaş karşısında gördüğü ilk kırmızı kart için yapılan görüşmede ise şu diyalog yer aldı;

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Süper Ligde 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı Galatasarayın penaltısı, Beşiktaş maçındaki kırmızı kart...

VAR: Ali, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum potansiyel kırmızı kart için lütfen bir bak. 91 numaranın müdahalesini göreceksin.

Hakem Ali Şansalan: Tamam gördüm.

VAR: Temas noktası burası mı? Aç, bileğin yukarısından başlar. Yüksek şiddet.

Ali Şansalan: Temas noktasında durdur. 

VAR: Bunu görüyorsun, bu temas noktasının açık bir görüntüsü.

Ali Şansalan: Oynat. Sarı kart iptal.

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#TFF#VAR Kayıtları#Galatasaray

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