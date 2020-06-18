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Spor Arena
Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor.. Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var?

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Süper Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor.. Süper Lig'de bu hafta kimlerin maçı var?
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Süper Lig'de 28. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak. İşte Süper Lig 28. haftanın fikstürü ve detaylar

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ligde maçlar seyircisiz oynanacak. Haftanın açılış maçında ligde kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, şampiyonluk yarışındaki Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

 

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