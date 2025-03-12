Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan cuma, cumartesi ve pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Cuma

20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün

Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay

16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol

20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın