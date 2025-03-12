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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Ligde 28. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 19:09

Trendyol Süper Lig'de 28. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında heyecan cuma, cumartesi ve pazar oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün

Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

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Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

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