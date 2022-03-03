Süper Lig'de 28. hafta kimlerin maçı var? İşte 28. haftanın fikstürü ve oynanacak karşılaşmalar

4 MART CUMA
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)
5 MART CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 MART PAZAR
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
7 MART PAZARTESİ
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)