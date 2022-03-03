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Süper Lig'de 28. hafta kimlerin maçı var? İşte 28. haftanın fikstürü ve oynanacak karşılaşmalar

#Süper Lig#28. Hafta Fikstür#Süper Lig Maç Programı
Süper Ligde 28. hafta kimlerin maçı var İşte 28. haftanın fikstürü ve oynanacak karşılaşmalar

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadeleleri sahne alacak. Bu hafta Fenerbahçe ve Trabzonspor İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Perde ise Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor mücadelesi ile açılacak. İşte 28.haftanın programı

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4 MART CUMA

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)

5 MART CUMARTESİ

16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

6 MART PAZAR

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

7 MART PAZARTESİ

20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

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#Süper Lig#28. Hafta Fikstür#Süper Lig Maç Programı

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