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Süper Lig'de 28. hafta heyecanı başlıyor

#Süper Lig#Fenerbahçe-Trabzonspor#Spor Toto Süper Lig
Süper Ligde 28. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası yarın oynanacak Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 5 Mart Cumartesi, 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. Cumartesi günü Konyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe pazar günü evinde lider Trabzonspor ile oynayacak. Haftanın kapanış gününde ise Beşiktaş ile Başakşehir, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor

5 Mart Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - GZT Giresunspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray

6 Mart Pazar
16.00 V. Fatih Karagümrük - Altay
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
19.00 F. T. Antalyaspor - D.G. Sivasspor

7 Mart Pazartesi
20.00 Y. Kayserispor - A. Alanyaspor
20.00 Gaziantep FK - A. Hatayspor
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir

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#Süper Lig#Fenerbahçe-Trabzonspor#Spor Toto Süper Lig

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