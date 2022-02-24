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Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılıyor

#Süper Lig#Trabzonspor#Adana Demirspor
Süper Ligde 27. haftanın perdesi yarın açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 26 Şubat Cumartesi, 27 Şubat Pazar ve 28 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçlarında Adana Demirspor - Antalyaspor ve Trabzonspor -Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile, Galatasaray da evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:

Yarın
20.00 Adana Demirspor - F.T. Antalyaspor
20.00 Trabzonspor- Y. Kayserispor

26 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - V. Fatih Karagümrük
19.00 D.G. Sivasspor - Beşiktaş

27 Şubat Pazar
13.30 GZT Giresunspor - Göztepe
13.30 Altay - Gaziantep FK
16.00 A. Hatayspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor
16.00 A. Alanyaspor - İ.H. Konyaspor
19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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#Süper Lig#Trabzonspor#Adana Demirspor

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