Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın açılıyor

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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 26 Şubat Cumartesi, 27 Şubat Pazar ve 28 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış maçlarında Adana Demirspor - Antalyaspor ve Trabzonspor -Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile, Galatasaray da evinde Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de 27. hafta programı şöyle:



Yarın

20.00 Adana Demirspor - F.T. Antalyaspor

20.00 Trabzonspor- Y. Kayserispor



26 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - V. Fatih Karagümrük

19.00 D.G. Sivasspor - Beşiktaş



27 Şubat Pazar

13.30 GZT Giresunspor - Göztepe

13.30 Altay - Gaziantep FK

16.00 A. Hatayspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

16.00 A. Alanyaspor - İ.H. Konyaspor

19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor



28 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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