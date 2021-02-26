Süper Lig'de 27. haftanın perdesi açılıyor! Beşiktaş mutlak 3 puan peşinde...

Süper Lig’de 26. haftayı bay geçen Beşiktaş bugün sahasında Denizlispor’u ağırlayacak. Bir maç eksikle 51 puanla G.Saray’ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan siyah beyazlılar, Denizli engelini kazasız geçerek şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattında yer alan Denizli ise İstanbul’dan puan çıkarmanın hesabını yapıyor

GHEZZAL İYİLEŞTİ, CENK TOSUN SAKAT

Beşiktaş'ta cezaları biten Vida ile N’Sakala görev verilmesi halinde bugün forma giyebilecek. İyileşen Ghezzal, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un da bugün kadroda olması beklenirken, dizinde ödem bulunan Cenk Tosun ile tedavisi devam süren Montero ise takımı yalnız bırakacak. Kartal’da bunun yanı sıra Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza kart sınırında bulunuyor.

Süper Lig



Bugün:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)



27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)



28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)



- TFF 1. Lig



Yarın:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)



28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)



1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)



- Misli.com 2. Lig



Beyaz Grup

- 23. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Sancaktepe-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.00 Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor (Mustafa Kemal Atatürk)



- 24. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Kocaelispor-Afjet Afyonspor (Kocaeli)



- Misli.com 3. Lig



4. Grup

- 21. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Bergama Belediyespor-Modafen (Bergama 14 Eylül)

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