Süper Lig'de 27. haftanın iddaa oranları açıklandı! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Bu bir ilandır

Berkan Emir ve Napoleoni'nin attığı gollerle Göztepe, Rizespor'u 2-0 yenmişti ve 17 Mart'ta Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle ara vermiştik.

O gün ilk vefat haberini almıştık, toplam vaka sayımız 98'di...

Toplam vaka sayımız bugün 170 binleri aştı, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı da 4 bin 700'lerde, her gün 800-900 yeni vaka açıklanıyor.

Süper Lig de 82 günlük ara sonrası 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek...

27. HAFTAYI FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR AÇACAK!

12 Haziran'da hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor sahada olacak çünkü önümüzdeki hafta arası Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş karşılaşmasına çıkacaklar.

Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor'u ağırlayacağı maçta galibiyetine iddaa'da 1,22 oran açıklandı. Beraberliğe 4,50 verilirken, Kayserispor'un galibiyetine ise 6,75 oran belirlendi.

Trabzonspor ise İzmir'de Göztepe'ye konuk olacak. Bordo-mavililerin galibiyetine iddaa'da 1,90 verilirken, Göztepe'nin maçtan 3 puanla ayrılması için 2,90 oran belirlendi. Mücadele berabere sonuçlanırsa da 3,10 orandan oynayanlar kazanacak.

Tüm Süper Lig maçlarına Misli.com'da karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, mücadele sırasında ise CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

PEKİ NEREDE KALMIŞTIK?

İlk 26 haftalık bölümde 53'er puanla zirveyi Trabzonspor ve Başakşehir paylaşıyordu.

Bordo-mavili ekip hem genel averajda hem de ikili averajda üstün, bu nedenle ilk sırada yer alıyor ancak geçtiğimiz günlerde UEFA, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa'dan men cezası vermişti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, cezanın CAS'tan dönmesini beklediklerini açıkladı...

Trabzonspor ayrıca 11 maçtır (8 galibiyet - 3 beraberlik) ligde yenilgi yüzü görmemişti. Galatasaray'ın da 10 maçlık (8 galibiyet - 2 beraberlik) bir yenilmezlik serisi mevcuttu.

Kötü serilere göz attığımızda ise Yeni Malatyaspor, Rizespor ve Fenerbahçe dikkat çekiyordu. Özellikle Fenerbahçe, bir ara ciddi anlamda şampiyonluk adayıydı ve iddaa'da favori konuma bile gelmişti fakat son 7 maçta galibiyet elde edemeyince (3 beraberlik - 4 mağlubiyet) yarışa psikolojik olarak havlu atmıştı.

SÜPER LİGİN DÖNÜŞÜNDE İLK HAFTAYI KAÇIRACAK OYUNCULAR!

Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe

Pedro Henrique - Kayserispor

Gustavo Campanharo - Kayserispor

Burak Yılmaz - Beşiktaş

Nejc Skubic - Konyaspor

Ömer Ali Şahiner - Konyaspor

Fabricio Baiano - Gençlerbirliği

Fernando Boldrin – Çaykur Rizespor

Marcelo Goiano – Sivasspor

27. hafta fikstürü de şu şekilde... Birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor...

12 Haziran Cuma

21:00 Fenerbahçe - Kayserispor

21:00 Göztepe - Trabzonspor



13 Haziran Cumartesi

18:30 Başakşehir - Alanyaspor

21:00 Beşiktaş - Antalyaspor

21:00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

14 Haziran Pazar

18:30 Gençlerbirliği - Konyaspor

21:00 Gaziantep FK - Ankaragücü

21:00 Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21:00 Sivasspor - Denizlispor

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