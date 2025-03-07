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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

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#Süper Lig#Haftanın Hakemleri#Beşiktaş
Süper Ligde 27. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 10:58

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 | Bodrum FK - Kasımpaşa : Mehmet Türkmen

8 Mart Cumartesi:

13.30 | Kayserispor - Başakşehir FK : Ali Şansalan

16.00 | Antalyaspor - Çaykur Rizespor : Cihan Aydın

20.30 | Trabzonspor - Hatayspor : Alper Akarsu

9 Mart Pazar:

13.30 | Sivasspor - Göztepe : Burak Pakkan

16.00 | Eyüpspor - Konyaspor : Atilla Karaoğlan

16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor : Arda Kardeşler

20.30 | Alanyaspor - Galatasaray : Yasin Kol

10 Mart Pazartesi:

20.30 | Beşiktaş - Gaziantep FK : Zorbay Küçük

***Haftayı bay geçen takım: Fenerbahçe

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#Süper Lig#Haftanın Hakemleri#Beşiktaş

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