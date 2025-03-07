Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 | Bodrum FK - Kasımpaşa : Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi:
13.30 | Kayserispor - Başakşehir FK : Ali Şansalan
16.00 | Antalyaspor - Çaykur Rizespor : Cihan Aydın
20.30 | Trabzonspor - Hatayspor : Alper Akarsu
9 Mart Pazar:
13.30 | Sivasspor - Göztepe : Burak Pakkan
16.00 | Eyüpspor - Konyaspor : Atilla Karaoğlan
16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor : Arda Kardeşler
20.30 | Alanyaspor - Galatasaray : Yasin Kol
10 Mart Pazartesi:
20.30 | Beşiktaş - Gaziantep FK : Zorbay Küçük
***Haftayı bay geçen takım: Fenerbahçe