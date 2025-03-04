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Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında yaşanan diyaloglar

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#VAR Kayıtları#Süper Lig#Galatasaray
Süper Ligde 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonlarında yaşanan diyaloglar
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 20:13

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kalırken, Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanan müsabakaların sahada incelemeye giden VAR kayıtlarını yayınladı.

Kasımpaşa - Galatasaray maçında Victor Osimhen'in yerde kaldığı penaltı pozisyonu için yapılan görüşme şu şekilde;

VAR: Olası bir penaltı için inceleme öneriyorum.

Hakem: Geldim.

VAR: Buraya bak. Topa dokunmadı.

Hakem: Tamam gördüm.

Hakem: Hücum oyuncusu ilk önce topa dokunuyor.

VAR: Topa ilk dokunan hücum oyuncusu.

Hakem: Evet biliyorum. Gördüm.

VAR: Bence kart yok. Sadece penaltı.

Hakem: Seninle hemfikirim. Sadece penaltı veriyorum.

VAR: Kesinlikle kart yok.

Kasımpaşa lehine verilen penaltı pozisyonu için yapılan görüşme ise şu şekilde;

VAR: "Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster."

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Operatör: "Açık."

VAR: "Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor."

Hakem: "Bana başka bir açı verebilir misin?"

VAR: "İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor."

Hakem: "Başka açı lazım. Tamam."

VAR: "Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi."

Hakem: "Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum."

VAR: "26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart."

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#VAR Kayıtları#Süper Lig#Galatasaray

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