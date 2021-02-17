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GeriFutbol Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Başakşehir-Trabzon, Meler'in...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Başakşehir-Trabzon, Meler'in...

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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Başakşehir-Trabzon, Meler'in...
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Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

19 Şubat Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

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21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

 

Süper Ligde 26. haftanın hakemleri açıklandı Başakşehir-Trabzon, Melerin...

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