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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

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#Süper Lig#Haftanın Hakemleri#Beşiktaş
Süper Ligde 26. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 11:50

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

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#Süper Lig#Haftanın Hakemleri#Beşiktaş

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