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Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

#Süper Lig#Süper Lig 26. Hafta#Sporanasayfa
Süper Ligde 26. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 19 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Hafta, Konyaspor - Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleleriyle başlayacak. Bu hafta Beşiktaş, Altay'ı; Fenerbahçe de Hatayspor'u konuk edecek. Lider Trabzonspor da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 26. hafta Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Konyaspor - Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi
13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor
16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş - Altay

20 Şubat Pazar
13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor
16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor
16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor

21 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Galatasaray

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