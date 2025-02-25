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Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

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#Süper Lig#VAR#TFF
Süper Ligde 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 20:09

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

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Trendyol Süper Lig'de 25. hafta dün sona erdi. 

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanan müsabakaların sahada incelemeye giden VAR kayıtlarını yayınladı.

Yayınlanan kayıtlarda Sivasspor - Konyaspor, Antalyaspor - Kasımpaşa ve Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmalarındaki tartışmalı pozisyonlar yer aldı.

Sivasspor - Konyaspor müsabakasının 76. dakikasında konuk ekip atağında hakem Zorbay Küçük, Uros Radakovic’in topa elle müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. VAR, hakem Küçük’e bu pozisyon için sahada inceleme uyarısında bulundu. Pozisyonu izleyen Küçük, Radakovic’in ‘elle ihlali’ni tespit ederek sahaya döndü ve sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kart gösterdi.

Antalyaspor - Kasımpaşa maçının 83. dakikasında konuk takımın bulduğu gol sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe’ye uyarıda bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Kayatepe, Da Costa’nın Petrusenko’ya faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti. Nuno da Costa da sarı kart gördü.

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Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasının 90+3. dakikasında kaleci Kenan Piric’in kurtarışı sonrası Mamadou Fall son çizgide dokundu ve top dışarı çıktı. Potansiyel penaltı incelemesi önerisi alan hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonu izledi. Kayatepe, Veysel Sarı’nın Fall’a kontrolsüz hareketi nedeniyle penaltı kararı verdi.

Alanyaspor - Adana Demirspor mücadelesinin 65. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrası top dışarı çıkarken hakem Ozan Ergün VAR uyarısı sonrası kenara geldi. Pozisyonu izleyen Ergün, Adana Demirspor cezahasında Arda Okan’ın topa elle temasını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

VAR KAYITLARININ TAMAMI

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#Süper Lig#VAR#TFF

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