×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Haftanın Hakemleri#Galatasaray
Süper Ligde 25. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 11:04

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez HakemKurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

Gözden KaçmasınTFF resmen açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecekTFF resmen açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Haftanın Hakemleri#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!