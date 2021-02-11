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GeriFutbol Süper Lig'de 25. hafta yarın Rize'de başlıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 25. hafta yarın Rize'de başlıyor!

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Süper Lig'de 25. hafta yarın Rize'de başlıyor!
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Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

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14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

 

Süper Ligde 25. hafta yarın Rizede başlıyor

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