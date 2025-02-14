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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı! İşte Beşiktaş Trabzonspor maçında düdük çalacak isim

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#Süper Lig Hakemleri#Beşiktaş Trabzonspor Maçı#24. Hafta Hakemleri
Süper Ligde 24. haftanın hakemleri açıklandı İşte Beşiktaş Trabzonspor maçında düdük çalacak isim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 11:38

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre Beşiktaş - Trabzonspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor: Kadir Sağlam

Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Zorbay Küçük



Süper Ligde 24. haftanın hakemleri açıklandı İşte Beşiktaş Trabzonspor maçında düdük çalacak isim



 

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