Süper Lig'de 23. haftanın programı belli oldu! Ramazan ayı ve Avrupa kupası ayarlaması yapıldı

#Süper Lig#Ramazan#UEFA Maçları
Süper Ligde 23. haftanın programı belli oldu Ramazan ayı ve Avrupa kupası ayarlaması yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 15:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de oynanacak 23. hafta maçlarının programını açıkladı. Programda, Ramazan ayı ve UEFA maçlarına güncelleme yapıldı.

Süper Lig'in 23. hafta maçlarının programı belli oldu. 

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir.

