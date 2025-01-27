Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı! Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir

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TFF, Süper Lig'de 23. haftanın maç programını açıkladı. Açıklamada, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre maç tarihinde değişiklik yapılabileceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. - İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

MAÇLAR:

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7 ŞUBAT - CUMA

20.00 : Samsunspor - Hatayspor

8 ŞUBAT - CUMARTESİ

16.00 : Kayserispor - Konyaspor

19.00 : Sivasspor - Beşiktaş

9 ŞUBAT - PAZAR

13.30 : Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

16.00 : Alanyaspor - Fenerbahçe

19.00 : Antalyaspor - Başakşehir

19.00 : Galatasaray - Adana Demirspor

10 ŞUBAT - PAZARTESİ

20.00 : Bodrum FK - Göztepe

20.00 : Trabzonspor - Eyüpspor