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Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı! Galatasaray'ın maç tarihi değişebilir

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#Süper Lig#TFF#Galatasaray
Süper Ligde 23. haftanın programı açıklandı Galatasarayın maç tarihi değişebilir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 17:01

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 23. haftanın maç programını açıkladı.

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TFF, Süper Lig'de 23. haftanın maç programını açıkladı. Açıklamada, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre maç tarihinde değişiklik yapılabileceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. - İkas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

MAÇLAR:

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7 ŞUBAT - CUMA
20.00 : Samsunspor - Hatayspor

8 ŞUBAT - CUMARTESİ
16.00 : Kayserispor - Konyaspor
19.00 : Sivasspor - Beşiktaş

9 ŞUBAT - PAZAR
13.30 : Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
16.00 : Alanyaspor - Fenerbahçe
19.00 : Antalyaspor - Başakşehir
19.00 : Galatasaray - Adana Demirspor

10 ŞUBAT - PAZARTESİ
20.00 : Bodrum FK - Göztepe
20.00 : Trabzonspor - Eyüpspor

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#Süper Lig#TFF#Galatasaray

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