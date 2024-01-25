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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri belli oldu!

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#Süper Lig#TFF#Türkiye
Süper Ligde 23. haftanın hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 15:44

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı 27 Ocak Cumartesi, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de 23. haftanın programı ve hakemler şöyle:

27 Ocak Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor: Mert Güzenge

28 Ocak Pazar
13.30 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
16.00 Sivasspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın

29 Ocak Pazartesi
17.00 İstanbulspor - Samsunspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Kayserispor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
20.00 Trabzonspor - Tugay Kaan Numanoğlu

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#Süper Lig#TFF#Türkiye

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