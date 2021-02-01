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GeriFutbol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

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Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!
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Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

23. haftada oynanacak Galatasaray - Başakşehir maçını Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

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3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

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4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

 

Süper Ligde 23. haftanın hakemleri açıklandı

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