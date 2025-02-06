×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Fenerbahçe
Süper Ligde 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 12:07

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 ŞUBAT CUMA:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 ŞUBAT CUMARTESİ:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

Gözden Kaçmasın6 Şubat depremleri spor dünyasını da sarstı6 Şubat depremleri spor dünyasını da sarstı!Haberi görüntüle

9 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Beşiktaş#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!