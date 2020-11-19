MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Lig'de 22 Kasım Pazar günü "Antalya derbisi" oynanacak!
GeriFutbol Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü "Antalya derbisi" oynanacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü "Antalya derbisi" oynanacak!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü "Antalya derbisi" oynanacak!
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 9. haftada 14. kez karşılaşacak.

Ligde bir maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturan Aytemiz Alanyaspor ile 13. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında 22 Kasım Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanacak 9. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Antalya derbisinde 14. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 4'ü iç sahada 5 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.

Akdeniz ekiplerinin en son lig randevusunda, geçen sezon 32. haftada 12 Temmuz 2020'de oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Antalyaspor, 12. randevuda geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ise 18 Haziran 2020'de Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.

Hasan Çavuşoğlu resital yaptı; 18 gol...Yeşil sahalara olan merakıyla bilinen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu çıktığı maçta tam 18 gol atarak herkesi şaşkına çevirdi. İşte Çavuşoğlu'nun gollerinin tamamı...
daha fazla video için

- Ersun Yanal'ın Antalyaspor'la ilk maçı

Fraport TAV Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Ersun Yanal, yeni takımının başındaki ilk lig maçında Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da turuncu-yeşilli takımın bu sezon oynayacağı 8. lig maçında ve ilk kez Antalya derbisinde takımın başında yer alacak.

Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılarak topladığı 17 puanla lider durumdaki Alanyaspor, Antalyaspor mücadelesinde "tek namağlup takım" unvanını korumak istiyor.

Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayıp 9 puan toplayan Antalyaspor ise Alanyaspor'a karşı sahadan iyi sonuçla ayrılıp, ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanaldan Bodrumspora ziyaret
Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal'dan Bodrumspor'a ziyaret

- Süğlün: "Sevinen taraf olmak istiyoruz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, Antalya'nın iki kardeş takımının Süper Lig'de bir kez daha karşı karşıya geleceğini ifade etti.

Kentte Antalya derbisi heyecanı yaşanacağını belirten Süğlün, şöyle konuştu:

"Alanyaspor'u konuk edeceğimiz maçta sevinen taraf olmak istiyoruz. Her iki takım oyuncuları arasında dostça mücadele, futbol adına güzel karşılaşma olacağına inanıyoruz. Tek şehrin iki takımıyız. Teknik direktör değişikliğinin ardından Ersun Yanal hocamızla ligdeki ilk maçımızda Alanyaspor'a karşı mücadele vereceğiz. Alanyaspor karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyoruz. Ligde bu hafta yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."

 

Süper Ligde 22 Kasım Pazar günü Antalya derbisi oynanacak

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle