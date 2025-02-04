Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtları açıklandı! VAR'dan hakem Arda Kardeşler'e: 'Bu adama ne oluyor?'

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Trendyol Süper Lig'de 22. hafta maçları geride kaldı. Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanan müsabakaların sahada incelemeye giden VAR kayıtlarını yayınladı.

Fenerbahçe - Rizespor maçında Milan Skriniar'ın yerde kaldığı penaltı pozisyonu için yapılan görüşme:

VAR: Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum.

OPERATÖR: İlk hangisini göstermek istiyorsun?

VAR: Yakın görüntü. 10 numaranın potansiyel faulü

Burak Pakkan: Başka açı

VAR: Tamam. Penaltı ve ikinci sarı kart vereceğim.

Göztepe - Alanyaspor maçında yaşanan VAR konuşması:

VAR: Arda, Arda sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. Elle oynama değil, omuz.

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ARDA KARDEŞLER: TAMAM

VAR: Bu adama ne oluyor?

ARDA KARDEŞLER: Monitördeyim

VAR: Tamam bak şimdi, omuz. El değil. Yani karar kale vuruşu olmalı.

ARDA KARDEŞLER: Tamam kol değil. doğru

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