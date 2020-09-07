Süper Lig'de 21 takımın 10'u aynı hocayla devam ediyor!

Süper Lig’de cuma günü start alacak olan 21 takımlı 2020-21 sezonunda 10 kulüp geçen sezon çalıştığı teknik adamlarla yola devam ederken, 11 takım ise yeni hocalarıyla başarılı olmaya çalışacak. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Göztepe, Antalya ile birlikte ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük aynı teknik adamlarla sezona başlayacak.

5 YABANCI ÇALIŞTIRICI

Geçen sezon sadece 1 yabancı teknik adam görev yaparken bu yıl 5 yabancı hoca sahada olacak. Geride kalan 2019-20 sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiştirirken ligde 33 farklı isim görev yaptı.

EN YAŞLISI FATİH TERİM

G.Saray'ın 4 Eylül 1953’te (67) doğan teknik direktörü Fatih Terim ligin en yaşlı hocası.

EN GENCİ ŞENOL CAN

Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünü yapan Şenol Can, 3 Nisan 1983 (37) doğumlu.

İLKLERİ YAŞAYACAKLAR

Şenol Can (Karagümrük), Mert Nobre (G.Birliği), Ömer Erdoğan (Hatay), Çağdaş Atan (Alanya) ilk kez Süper Lig’de teknik adamlık yapacak.

SON 13 SEZONDA HEP YERLİ HOCALAR ŞAMPİYON OLDU





LİGİN EN TECRÜBELİ HAKEMİ: CÜNEYT ÇAKIR

Süper Lig’de 2020-21 sezonunda düdük çalacak 47 üst klasman hakem arasında en tecrübeli isim olarak Cüneyt Çakır zirveye çıktı. 2020-21 ile 20. sezonuna başlayacak Çakır 344 karşılaşmada düdük çaldı. Cüneyt Çakır’ı, 17 sezonda 330 maçı yöneten Fırat Aydınus ile 16 sezonda 260 mücadelede görev yapan Hüseyin Göçek izledi.

SEYİRCİSİZ SEZONUN STATLARI HAZIR

Ligde 63. sezonun başlamasına 4 gün kalırken COVID-19 nedeniyle seyirciden mahrum kalacak statlar mücadelelere hazır. 21 takımlı sezonda maçlar 20 farklı statta oynanacak. Ankaragücü ve Gençlerbirliği bu yıl da aynı stadı paylaşacak.