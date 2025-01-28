Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Galatasaray maçında Halil Umut Meler'in 'Serbest vuruş' söylemine VAR'dan 'Penaltı' düzeltmesi!

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftası geride kaldı. Lider Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 yendi ve puanını 54'e yükseltti.

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-2 mağlup ederek puan farkını 6'da tuttu ve sarı - kırmızılıları takibini sürdürdü.

Beşiktaş, yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor haftayı 'BAY' geçti.

Karşılaşmalarda yaşanan pozisyonlar için VAR merkezinden gelen monitörde inceleme kararları sonrasında gerçekleştirilen konuşmalar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı.

Galatasaray-Konyaspor maçında Osimhen'in penaltı pozisyonundaki VAR konuşması:

VAR: "Umut, sana sahada bir inceleme öneriyorum penaltı pozisyonu için. Sana bir kameradan temas noktasını gösteriyorum. Şimdi aksiyonu göreceksin."

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Halil Umut Meler: "İlk kim dokundu?"

VAR: "Hücum oyuncusu topla oynuyor ve sonrasında bacağına vuruyor. Sana diğer arka kameradan göstereceğim. Tamam, daha fazlasına ihtiyacın varsa yavaş çekim göstereceğim. "

Halil Umut Meler: "Hayır, hayır. Eminim. Oyunu sarı takım için serbest vuruşla tekrar başlatacağım. Tamam, teşekkür ederim. "

VAR: "Penaltı, penaltı vuruşu. Penaltı vuruşu Umut."

Halil Umut Meler: "Evet, penaltı vuruşu, doğru."

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