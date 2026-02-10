Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, Beşiktaş'ın golü...

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 21. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Beşiktaş - Alanyaspor ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının tartışmalı kararları yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN KAZANDIĞI PENALTI
- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
- Oğuzhan Çakır: Geliyorum.
- VAR: İlk temas anını gösteriyorum.
- Hakem: Tamam gördüm pozisyon içeride.
- VAR: Bir açım daha ver istersen.
- Hakem: Tamam benim için yeterli.
- Hakem: Penaltı veriyorum. Kart vermeyeceğim.
- VAR: Tamam.
BEŞİKTAŞ'IN GEÇERLİLİK KAZANAN GOLÜ
- VAR: "Oğuzhan, sana sahada inceleme öneriyorum. Sübjektif bir karar. Sana oyuncunun ofsaytta olup olmadığını, etki edip etmediğini göstereceğim."
- Oğuzhan Çakır: "Tamam."
- VAR: "12 numaralı oyuncu topla oynuyor. Murat, burada 53 numara için bayrak kaldırıyor. 53 numaralı oyuncunun rakibine top oyuna girdiği andan itibaren bir müdahalesi olmadığını, rakibin..."
- Oğuzhan Çakır: "Tamam oynat. Etkileyip etkilemediğine bakacağım rakibini."
- VAR: "Evet, onları göstereceğim sana. Şimdi yakın çekimde de göstereceğim. Top oyuna girdikten sonraki o ikili oyuncunun mücadelesi kale arkası verir misin?"
- Oğuzhan Çakır: "Oynat hocam. Oynat, oynat, oynat."
- Oğuzhan Çakır: "Yakın açıdan bir daha oynatır mısın?"
- VAR: "Top oyuna girdiği anda. Evet buradan itibaren."
- Oğuzhan Çakır: "Evet, oynat. Tamam gol olduğunu göreyim. Geniş açıdan golü göster hocam. Tamam, teşekkür ederim. 53 numaralı oyuncu, rakibini etkilemiyor 3 numarayı. O yüzden gol veriyorum."
- VAR: "Tamamdır, karar senin."
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
- AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumcudan geliyor.
- VAR: Kol açık.
- Ali Şansalan: Evet, geldim ekrana. Göster.
- VAR: Temas anıyla başlıyorum.
- Ali Şansalan: Tamam, nereden geldiğini göster bana ele. Penaltı.