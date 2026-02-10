Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, Beşiktaş'ın golü...

Haberin Devamı

Süper Lig'de 21. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Beşiktaş - Alanyaspor ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının tartışmalı kararları yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAZANDIĞI PENALTI

- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

- Oğuzhan Çakır: Geliyorum.

- VAR: İlk temas anını gösteriyorum.

- Hakem: Tamam gördüm pozisyon içeride.

- VAR: Bir açım daha ver istersen.

- Hakem: Tamam benim için yeterli.

- Hakem: Penaltı veriyorum. Kart vermeyeceğim.

- VAR: Tamam.

BEŞİKTAŞ'IN GEÇERLİLİK KAZANAN GOLÜ

- VAR: "Oğuzhan, sana sahada inceleme öneriyorum. Sübjektif bir karar. Sana oyuncunun ofsaytta olup olmadığını, etki edip etmediğini göstereceğim."

- Oğuzhan Çakır: "Tamam."

- VAR: "12 numaralı oyuncu topla oynuyor. Murat, burada 53 numara için bayrak kaldırıyor. 53 numaralı oyuncunun rakibine top oyuna girdiği andan itibaren bir müdahalesi olmadığını, rakibin..."

- Oğuzhan Çakır: "Tamam oynat. Etkileyip etkilemediğine bakacağım rakibini."

- VAR: "Evet, onları göstereceğim sana. Şimdi yakın çekimde de göstereceğim. Top oyuna girdikten sonraki o ikili oyuncunun mücadelesi kale arkası verir misin?"

- Oğuzhan Çakır: "Oynat hocam. Oynat, oynat, oynat."

- Oğuzhan Çakır: "Yakın açıdan bir daha oynatır mısın?"

- VAR: "Top oyuna girdiği anda. Evet buradan itibaren."

- Oğuzhan Çakır: "Evet, oynat. Tamam gol olduğunu göreyim. Geniş açıdan golü göster hocam. Tamam, teşekkür ederim. 53 numaralı oyuncu, rakibini etkilemiyor 3 numarayı. O yüzden gol veriyorum."

- VAR: "Tamamdır, karar senin."

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

- AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumcudan geliyor.

- VAR: Kol açık.

- Ali Şansalan: Evet, geldim ekrana. Göster.

- VAR: Temas anıyla başlıyorum.

- Ali Şansalan: Tamam, nereden geldiğini göster bana ele. Penaltı.