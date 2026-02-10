×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, Beşiktaş'ın golü...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#TFF#VAR Kayıtları
Süper Ligde 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçenin kazandığı penaltı, Beşiktaşın golü...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 20:34

Trendyol Süper Lig'in 21. haftanın sona ermesiyle birlikte VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 21. haftanın geride kalmasıyla birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Beşiktaş - Alanyaspor ve Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının tartışmalı kararları yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN KAZANDIĞI PENALTI

- VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

- Oğuzhan Çakır: Geliyorum.

- VAR: İlk temas anını gösteriyorum.

- Hakem: Tamam gördüm pozisyon içeride.

- VAR: Bir açım daha ver istersen.

- Hakem: Tamam benim için yeterli.

- Hakem: Penaltı veriyorum. Kart vermeyeceğim.

- VAR: Tamam.

Gözden Kaçmasınİspanya, Fenerbahçenin yıldızı Marco Asensioyu konuşuyor: Ne çılgınca bir şey yaptın senİspanya, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'yu konuşuyor: 'Ne çılgınca bir şey yaptın sen!'Haberi görüntüle

BEŞİKTAŞ'IN GEÇERLİLİK KAZANAN GOLÜ

- VAR: "Oğuzhan, sana sahada inceleme öneriyorum. Sübjektif bir karar. Sana oyuncunun ofsaytta olup olmadığını, etki edip etmediğini göstereceğim."

- Oğuzhan Çakır: "Tamam."

- VAR: "12 numaralı oyuncu topla oynuyor. Murat, burada 53 numara için bayrak kaldırıyor. 53 numaralı oyuncunun rakibine top oyuna girdiği andan itibaren bir müdahalesi olmadığını, rakibin..."

Haberin Devamı

- Oğuzhan Çakır: "Tamam oynat. Etkileyip etkilemediğine bakacağım rakibini."

- VAR: "Evet, onları göstereceğim sana. Şimdi yakın çekimde de göstereceğim. Top oyuna girdikten sonraki o ikili oyuncunun mücadelesi kale arkası verir misin?"

- Oğuzhan Çakır: "Oynat hocam. Oynat, oynat, oynat."

- Oğuzhan Çakır: "Yakın açıdan bir daha oynatır mısın?"

- VAR: "Top oyuna girdiği anda. Evet buradan itibaren."

- Oğuzhan Çakır: "Evet, oynat. Tamam gol olduğunu göreyim. Geniş açıdan golü göster hocam. Tamam, teşekkür ederim. 53 numaralı oyuncu, rakibini etkilemiyor 3 numarayı. O yüzden gol veriyorum."

- VAR: "Tamamdır, karar senin."

Gözden KaçmasınFenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sonrasında TFFye çağrı: Hemen ödüllendirilmeliFenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sonrasında TFF'ye çağrı: 'Hemen ödüllendirilmeli!'Haberi görüntüle

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

- AVAR: Kendi defansından sekmiyor. Hücumcudan geliyor.

- VAR: Kol açık.

- Ali Şansalan: Evet, geldim ekrana. Göster.

- VAR: Temas anıyla başlıyorum.

- Ali Şansalan: Tamam, nereden geldiğini göster bana ele. Penaltı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#TFF#VAR Kayıtları

BAKMADAN GEÇME!