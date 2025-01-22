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Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!

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#Süper Lig#Hakem#Tff
Süper Ligde 21. haftanın hakemleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 16:27

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıkladnı. Galatasaray, Konyaspor ile evinde. Fenerbahçe, Göztepe ile Kadıköy'de, Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte haftanın hakemleri...

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Ocak Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Onvo Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu



Süper Ligde 21. haftanın hakemleri belli oldu


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#Süper Lig#Hakem#Tff

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