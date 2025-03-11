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Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ne zaman başlayacak? TFF'den resmi açıklama!

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#Süper Lig#TFF#Süper Lig Yeni Sezon Ne Zaman
Süper Ligde 2025-2026 sezonu ne zaman başlayacak TFFden resmi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:30

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun 8 Ağustos 2025'te başlayacağını başlayacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarının 8, 9, 10 ve 11 Ağustos'ta oynanacağı belirtildi.

Nesine 2. Lig'in 30-31 Ağustos'ta, Nesine 3. Lig'in ise 6-7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacağı bildirildi.

Liglerde sezon planlamasına ilişkin diğer detayların ise daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

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#Süper Lig#TFF#Süper Lig Yeni Sezon Ne Zaman

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