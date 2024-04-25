×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonunu, puan farkını ve küme düşecekleri açıkladılar! Galatasaray ile Fenerbahçe...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Süper Ligde 2023-24 sezonu şampiyonunu, puan farkını ve küme düşecekleri açıkladılar Galatasaray ile Fenerbahçe...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 12:44

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası tamamlanırken haftayı puan kaybıyla kapatan Fenerbahçe, zirvedeki Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Avrupa liglerinde ekiplerin mevcut form durumlarını analiz eden Euro Club Index, Süper Lig tahminlerini güncelledi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 33. haftası tamamlandı ve lider Galatasaray ile puan farkı 4'e yükseldi. Haftayı sarı-kırmızılılar kayıpsız atlatırken Fenerbahçe, Sivasspor'a takıldı.

Avrupa liglerinde takımların performanslarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek ekiplerle ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

Gözden KaçmasınTFF - Kulüpler Birliği zirvesinde neler yaşandı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz müzakereye kapalı dedi ve kapıyı gösterdiTFF - Kulüpler Birliği zirvesinde neler yaşandı? "Mehmet Büyükekşi, '18 Temmuz müzakereye kapalı' dedi ve kapıyı gösterdi"Haberi görüntüle

GALATASARAY 90, FENERBAHÇE 86 PUANDA

Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray 90 puana ulaştı ve averajını 56 yaptı. Fenerbahçe ise Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldı ve 86 puana ulaştı. Sarı-lacivertlilerin averajı ise 57'de kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'İN 33. HAFTASINDAKİ SONUÇLAR

Sivasspor 2-2 Fenerbahçe
Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa
Antalyaspor 2-1 Hatayspor
Galatasaray 4-1 Pendikspor
Başakşehir 2-0 Çaykur Rizespor
Samsunspor 1-1 Adana Demirspor
Kayserispor 1-2 Trabzonspor
Konyaspor 0-2 Alanyaspor
İstanbulspor 1-2 Fatih Karagümrük
Beşiktaş 2-0 Ankaragücü

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandıFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı!Haberi görüntüle

KİM ŞAMPİYON OLACAK, HANGİ TAKIM KÜME DÜŞECEK?

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım ve küme düşecek ekipleri son veriler ışığında belirledi.

Verilere göre; küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor 18 puanla ligi son sırada tamamlayacak.

PENDİKSPOR, KARAGÜMRÜK VE HATAYSPOR

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi. VavaCars Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.

ZİRVE TAHMİNİ NASIL?

Beşiktaş'ın 60 puanla 4. sırada yer alacağı tahmini yapılırken Trabzonspor'un 64 puanla 3. sırada yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın 102 puanla sezonu şampiyon tamamlayacağı, Fenerbahçe'nin 97 puanla ikinci sırada kalacağı öngörüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!