Süper Lig'de 2023-24 sezonu şampiyonunu, puan farkını ve küme düşecekleri açıkladılar! Galatasaray ile Fenerbahçe...

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Süper Lig'in 33. haftası tamamlandı ve lider Galatasaray ile puan farkı 4'e yükseldi. Haftayı sarı-kırmızılılar kayıpsız atlatırken Fenerbahçe, Sivasspor'a takıldı.

Avrupa liglerinde takımların performanslarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek ekiplerle ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

GALATASARAY 90, FENERBAHÇE 86 PUANDA

Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray 90 puana ulaştı ve averajını 56 yaptı. Fenerbahçe ise Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldı ve 86 puana ulaştı. Sarı-lacivertlilerin averajı ise 57'de kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'İN 33. HAFTASINDAKİ SONUÇLAR

Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa

Antalyaspor 2-1 Hatayspor

Galatasaray 4-1 Pendikspor

Başakşehir 2-0 Çaykur Rizespor

Samsunspor 1-1 Adana Demirspor

Kayserispor 1-2 Trabzonspor

Konyaspor 0-2 Alanyaspor

İstanbulspor 1-2 Fatih Karagümrük

Beşiktaş 2-0 Ankaragücü

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KİM ŞAMPİYON OLACAK, HANGİ TAKIM KÜME DÜŞECEK?

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım ve küme düşecek ekipleri son veriler ışığında belirledi.

Verilere göre; küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor 18 puanla ligi son sırada tamamlayacak.

PENDİKSPOR, KARAGÜMRÜK VE HATAYSPOR

Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 36 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi. VavaCars Fatih Karagümrük'ün kalan haftalarda 8 puan toplayarak 38 puanla ligi 19. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 38 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.

ZİRVE TAHMİNİ NASIL?

Beşiktaş'ın 60 puanla 4. sırada yer alacağı tahmini yapılırken Trabzonspor'un 64 puanla 3. sırada yer alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın 102 puanla sezonu şampiyon tamamlayacağı, Fenerbahçe'nin 97 puanla ikinci sırada kalacağı öngörüldü.