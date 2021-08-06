Süper Lig'de 2021-22 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! iddaa'nın favorisi...

Nefesler tutuldu ve Süper Lig'in başlamasına tam bir hafta kaldı. Yeni sezonda yüzde 50 kapasite ile karşılaşmalar oynanacak. Yeni sezon öncesinde bazı takımlar teknik ekiplerini değiştirdi, çok konuşulacak yeni transferler yapıldı.

FAVORİ FENERBAHÇE

Takımın başına yeniden Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde 3,00 oranla iddaa'da şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Geçen sezonu 2 kupa ile tamamlayan, önümüzdeki günlerde Alex Teixeira transferini açıklamaya hazırlanan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'a ise 3,10 oran açıldı...

Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a elenen, Avrupa Ligi'nde St. Johnstone'la ön eleme play-off etabına kalma mücadelesi veren Galatasaray'ın oranı 3,40 olarak belirlenmiş durumda.

Gervinho ve Marek Hamsik gibi flaş transferlerle dikkatleri üstünde toplayan Trabzonspor'a verilen iddaa oran ise 5,00...

ADANA DEMİRSPOR'A 150,00 ORAN!

Mario Balotelli gibi bomba bir transfere imza atan, arka arkaya kaliteli isimleri kadrosuna kattığını duyuran Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a ise 150.00 oran açıklandı.

İşte Süper Lig şampiyonluk oranları..

3,00 - Fenerbahçe

3,10 - Beşiktaş

3,40 - Galatasaray

5,00 - Trabzonspor

15,00 - Başakşehir

30,00 - Sivasspor

50,00 - Alanyaspor

150,00 - VavaCars Fatih Karagümrük

150,00 - Adana Demirspor

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