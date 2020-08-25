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Spor Arena
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü ne zaman çekilecek? İşte açıklanan tarih

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü ne zaman çekilecek? İşte açıklanan tarih
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü ne zaman çekilecek sorusu spor severler tarafından merakla cevap arıyordu. Yapılan açıklama ile Süper Lig fikstürünün ne zaman çekileceği açıklandı. Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü 26 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.. Peki Süper Lig kura çekimi saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü yarın çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

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