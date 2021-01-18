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GeriFutbol Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı!

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Süper Lig'de 20. hafta hakemleri açıklandı!
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Süper Lig'de Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir: Serkan Tokat
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Burak Şeker
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

20 Ocak Çarşamba:
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Halis Özkahya
16.00 Atakaş Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Ramazan Keleş
19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

21 Ocak Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
16.00 Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Mete Kalkavan
19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: Sarper Barış Saka
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Ligde 20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Ligde 20. hafta hakemleri açıklandı

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