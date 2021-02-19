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GeriFutbol Süper Lig'de 20 eksikli maç: Başakşehir-Trabzonspor
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Süper Lig'de 20 eksikli maç: Başakşehir-Trabzonspor

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Süper Lig'de 20 eksikli maç: Başakşehir-Trabzonspor
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Süper Lig’de 26. haftanın açılış mücadelesinde ev sahibi takımda 9, konuk Karadeniz ekibinde ise 11 futbolcu çeşitli gerekçelerle forma giyemeyecek.

Süper Lig’de son 6 maçını da kazanan Trabzonspor ile 7 haftadır galibiyete hasret olan ve son 4 maçını kaybeden Medipol Başakşehir bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Puan kaybına tahammülü olmayan iki ekipte toplam 20 futbolcu çeşitli gerekçelerle forma giyemeyecek.

Ev sahibi Başakşehir’de sakatlıkları süren Visca, Mahmut, Chadli, Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali, Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan oynamayacak. Konuk bordo mavililerde ise Covid-19’a yakalanan 7 futbolcu ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Trondsen ve cezalı Nwakaeme forma giyemeyecek.

Süper Ligde 20 eksikli maç: Başakşehir-Trabzonspor

Süper Ligde 20 eksikli maç: Başakşehir-Trabzonspor

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