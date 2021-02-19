Süper Lig'de 20 eksikli maç: Başakşehir-Trabzonspor

Süper Lig’de son 6 maçını da kazanan Trabzonspor ile 7 haftadır galibiyete hasret olan ve son 4 maçını kaybeden Medipol Başakşehir bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Puan kaybına tahammülü olmayan iki ekipte toplam 20 futbolcu çeşitli gerekçelerle forma giyemeyecek.

Ev sahibi Başakşehir’de sakatlıkları süren Visca, Mahmut, Chadli, Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali, Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan oynamayacak. Konuk bordo mavililerde ise Covid-19’a yakalanan 7 futbolcu ile sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Trondsen ve cezalı Nwakaeme forma giyemeyecek.

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