Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı...

Süper Lig'de 2. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Galatasaray - Fatih Karagümrük ve Göztepe - Fenerbahçe maçlarının tartışmalı kararları yer aldı.

KARAGÜMRÜK'ÜN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam geliyorum."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."

VAR: "14 numara."

Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI





VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"

VAR: "Bir de bu açı var."

Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."