Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı...

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 20:17

Trendyol Süper Lig’de 2. haftanın tamamlanmasıyla birlikte VAR kayıtları yayınlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, kayıtları YouTube üzerinden yayına verirken, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Fatih Karagümrük'ün Galatasaray karşısında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun VAR diyalogları dikkat çekti.

Süper Lig'de 2. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.

TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Galatasaray - Fatih Karagümrük ve Göztepe - Fenerbahçe maçlarının tartışmalı kararları yer aldı.

KARAGÜMRÜK'ÜN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam geliyorum."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."

VAR: "14 numara."

Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"

VAR: "Bir de bu açı var."

Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."

