Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı...

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 2. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Galatasaray - Fatih Karagümrük ve Göztepe - Fenerbahçe maçlarının tartışmalı kararları yer aldı.
KARAGÜMRÜK'ÜN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART
VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam geliyorum."
VAR: "Temas noktasını gösteriyorum."
Hakem: "Evet gördüm, bileğin üzerinde çivileriyle dokunuyor."
VAR: "14 numara."
Hakem: "14 numaraya kırmızı kart gösteriyorum, direkt serbest vuruşla oyunu başlatıyorum."
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
VAR: "Potansiyel penaltı kararı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Evet, oynat hocam. Gördüm hocam başka açı var mı?"
VAR: "Bir de bu açı var."
Hakem: "Tamam hocam tamam. Ben aldım tamam."