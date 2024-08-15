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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Açılış maçına Tonusluoğlu...

Güncelleme Tarihi:

#Hakem#Süper Lig#Galataasaray
Süper Ligde 2. haftanın hakemleri açıklandı Açılış maçına Tonusluoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 10:16

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

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18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

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19 Ağustos Pazartesi:

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

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#Hakem#Süper Lig#Galataasaray

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