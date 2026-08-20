Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de yeni hafta 21 Ağustos Cuma günü oynanacak Erzurumspor FK - Galatasaray maçıyla başlayacak ve 24 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor - Amed SK maçıyla sona erek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
21 Ağustos - Cuma
21: 30 | Erzurumspor FK - Galatasaray : Çağdaş Altay
22 Ağustos - Cumartesi
19.00 | Rizespor - Samsunspor : Ömer Faruk Turtay
19.00 | Çorum FK - Kasımpaşa : Fatih Tokail
21.30 | Fenerbahçe - Konyaspor : Atilla Karaoğlan
23 Ağustos - Pazar
19.00 | Eyüpspor - Gaziantep FK : Ali Şansalan
19.00 | Trabzonspor - Başakşehir : Reşat Onur Coşkunses
21.30 | Alanyaspor - Beşiktaş : Adnan Deniz Kayatepe
21.30 | Göztepe - Gençlerbirliği : Batuhan Kolak
24 Ağustos - Pazartesi
21.30 | Kocaelispor - Amed SK : Ümit Öztürk