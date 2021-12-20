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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı! Zorbay Küçük...

#Süper Lig#Hakemler#Zorbay Küçük
Süper Ligde 18. haftanın hakemleri açıklandı Zorbay Küçük...

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Başakşehir maçındaki yönetimi gündem olan Zorbay Küçük'e bu hafta maç verilmedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Geçtiğimiz haftaki Galatasaray-Başakşehir maçındaki yönetimiyle sarı-kırmızılı camianın tepkisini çeken Zorbay Küçük'e bu hafta görev verilmedi.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

17:00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU

17:00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER

20:00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN

22 ARALIK ÇARŞAMBA

17:00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN

17:00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER

20:00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR

23 ARALIK PERŞEMBE

17:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

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20:00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK

Süper Ligde 18. haftanın hakemleri açıklandı Zorbay Küçük...

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#Süper Lig#Hakemler#Zorbay Küçük

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