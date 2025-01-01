Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

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Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının perdesinin açılmasına artık çok kısa bir süre kalırken, 18. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler de açıklandı.
Lider Galatasaray'ın Göztepe'yi konuk edeceği müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Fenerbahçe'nin Hatayspor'u ağırlayacağı maçta ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.
İşte Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri:
Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
Fenerbahçe - Hatayspor: Oğuzhan Çakır