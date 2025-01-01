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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı!

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#Süper Lig#Hakem#Alper Akarsu
Süper Ligde 18. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 16:54

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın sona ermesine kısa bir süre kala gelecek hafta oynanacak olan maçların hakemleri açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının perdesinin açılmasına artık çok kısa bir süre kalırken, 18. hafta maçlarını yönetecek olan hakemler de açıklandı.

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Lider Galatasaray'ın Göztepe'yi konuk edeceği müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Fenerbahçe'nin Hatayspor'u ağırlayacağı maçta ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

İşte Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri:

Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün
Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar
Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol
Fenerbahçe - Hatayspor: Oğuzhan Çakır

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#Süper Lig#Hakem#Alper Akarsu

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