Süper Lig'de 18 ve 19. hafta programı açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#TFF#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 16:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 18 ve 19. haftada oynanacak maçların programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 18. ve 19. haftalarda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. TFF’nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şu şekilde:

18. hafta

17 Ocak Cumartesi

17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor
17.00 Kocaelispor - Trabzonspor
20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
20.00 Beşiktaş - Kayserispor

19. hafta

23 Ocak Cuma

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

24 Ocak Cumartesi

14.30 Kayserispor - RAMS Başakşehir
17.00 Samsunspor - Kocaelispor
20.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray

25 Ocak Pazar

14.30 Gaziantep FK - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Göztepe

26 Ocak Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş

