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Süper Lig'de 17. haftayı Giresun'da açıyoruz! Altay maçına iddaa oynayanların %31'i...

#Misli.Com#İddaa#Giresunspor Altay
Süper Ligde 17. haftayı Giresunda açıyoruz Altay maçına iddaa oynayanların %31i...

Son 9 lig maçında galibiyeti olmayan Altay, Çotanak Stadyumu'nda Giresunspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

GİRESUNSPOR

Sezona 4 mağlubiyetle giren, ilk 7 hafta galibiyeti olmayan Giresunspor; geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a deplasmanda kaybetti ama öncesinde 3 galibiyet almıştı.

TD Hakan Keleş iyi giremediği sezonun ilerleyen haftalarında takımı, oyuncuları ve rolleri iyi oturtup üst üste etkili sonuçlar aldı. Bunlardan biri de şüphesiz Beşiktaş deplasmanındaki 4-0'lık galibiyetti.

Stoper Douglas sakat, sağ bek Zeki Yavru ve orta alandan Flavio cezalı.

Douglas'ın yokluğu yeni değil, son maçlarda stoperde "Perez & Diarra" ikilisini görüyoruz ancak Zeki ve Flavio 16 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkmayı başarmıştı.

Bekte Hayrullah Bilazer, ortada Joey Pelupessy formaya en yakın isimler.

Son 6 maçta 3 golü bulunan Fousseni Diabate takımın en etkili isimlerinin başında geliyor.

ALTAY

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İlk 7 maçtan 5 galibiyet çıkartan Altay, sonrasındaki 9 maçtan sadece 3 puan çıkartabildi.

Takım zor bir süreçten geçiyor ve TD Mustafa Denizli; "Eksik futbolcularımız takıma katıldı. Toparlanacağımıza yürekten inanıyorum..." dedi.

Gerçekten de Giresun deplasmanına gelirken takımda sakat ya da cezalı oyuncu kalmadı. 

İzmir'in siyah-beyazlı ekibinde cezaları sona eren Zeki Yıldırım ve Cebrail Karayel'in yanı sıra sakatlıktan çıkan Andre Poko, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş ile Eric Björkander görev verilmesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.

Geçtiğimiz hafta mükemmel bir gol atan Cesar Pinares (3 gol - 2 asist) ve 7 gollü Daouda Bamba takımın öne çıkan isimleri...

Süper Ligde 17. haftayı Giresunda açıyoruz Altay maçına iddaa oynayanların %31i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Giresunspor iç sahada oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Altay deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını kazanamadı! (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Giresunspor ile Altay'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Giresunspor kazanır" tercihine 1,80 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,90'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,62 iken Misli.com'da 1,71!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Giresunspor kazanır" oldu!

%31'lik kesim son 9 maçta galibiyeti olmayan Altay karşısında Giresunspor'dan yana...

%17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Süper Ligde 17. haftayı Giresunda açıyoruz Altay maçına iddaa oynayanların %31i...

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#Misli.Com#İddaa#Giresunspor Altay

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