Süper Lig'de 17. haftayı Giresun'da açıyoruz! Altay maçına iddaa oynayanların %31'i...

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GİRESUNSPOR

Sezona 4 mağlubiyetle giren, ilk 7 hafta galibiyeti olmayan Giresunspor; geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'a deplasmanda kaybetti ama öncesinde 3 galibiyet almıştı.

TD Hakan Keleş iyi giremediği sezonun ilerleyen haftalarında takımı, oyuncuları ve rolleri iyi oturtup üst üste etkili sonuçlar aldı. Bunlardan biri de şüphesiz Beşiktaş deplasmanındaki 4-0'lık galibiyetti.

Stoper Douglas sakat, sağ bek Zeki Yavru ve orta alandan Flavio cezalı.

Douglas'ın yokluğu yeni değil, son maçlarda stoperde "Perez & Diarra" ikilisini görüyoruz ancak Zeki ve Flavio 16 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkmayı başarmıştı.

Bekte Hayrullah Bilazer, ortada Joey Pelupessy formaya en yakın isimler.

Son 6 maçta 3 golü bulunan Fousseni Diabate takımın en etkili isimlerinin başında geliyor.

ALTAY

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İlk 7 maçtan 5 galibiyet çıkartan Altay, sonrasındaki 9 maçtan sadece 3 puan çıkartabildi.

Takım zor bir süreçten geçiyor ve TD Mustafa Denizli; "Eksik futbolcularımız takıma katıldı. Toparlanacağımıza yürekten inanıyorum..." dedi.

Gerçekten de Giresun deplasmanına gelirken takımda sakat ya da cezalı oyuncu kalmadı.

İzmir'in siyah-beyazlı ekibinde cezaları sona eren Zeki Yıldırım ve Cebrail Karayel'in yanı sıra sakatlıktan çıkan Andre Poko, Eren Erdoğan, Kazımcan Karataş ile Eric Björkander görev verilmesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.

Geçtiğimiz hafta mükemmel bir gol atan Cesar Pinares (3 gol - 2 asist) ve 7 gollü Daouda Bamba takımın öne çıkan isimleri...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Giresunspor iç sahada oynadığı son 6 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Altay deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını kazanamadı! (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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