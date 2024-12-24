×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Lig'de 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#TFF#Futbol
Süper Ligde 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 21:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 17. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Haberin Devamı

TFF, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan 2 maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Başakşehir - Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR'dan uyarı aldı. Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.

- Hatayspor - Adana Demirspor müsabakasının 50. dakikasında Hatayspor atağında Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer, Cengiz Demir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu, Cengiz Demir'e sarı kartını çıkardı. VAR'ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu, potansiyel kırmızı kart incelemesi için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek Cengiz Demir'e kırmızı kart gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#TFF#Futbol

BAKMADAN GEÇME!