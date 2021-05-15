Süper Lig'de 16. kez şampiyon olan Beşiktaş kasasını dolduracak! Yaklaşık 600 milyon...

Galatasaray ve Fenerbahçe ile nefes kesen zirve yarışını önde bitiren siyah beyazlılar, TFF ve UEFA'dan toplamda 600 milyon TL tutarında bir gelirin de sahibi olacak.

Süper Lig'de bu sezon toplam 3 milyar lira olan yayın gelirinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonu, yüzde 14'ü de alt ligler için ayrıldı. Geri kalan 2 milyar 460 milyonluk gelir de "ayak bastı parası" ile performans ve geçmiş şampiyonluklara göre 21 kulübe pay ediliyor.

Elde edilen gelirin yüzde 37'si 21 kulübe eşit bir şekilde "ayak bastı parası" olarak verilecek. Buna göre bu sezon Süper Lig'de mücadele eden takımlar, 910 milyon liralık parayı 43'er milyonluk eşit paylar şeklinde bölüşecek.

PERFORMANS PRİMİ 1 MİLYAR 130 MİLYON TL

Kulüplere verilecek 2 milyar 460 milyonun liranın yüzde 46'sı performans primi olarak dağıtılacak. Buna göre 1 milyar 130 milyon lira; galibiyete 2,7 milyon lira, beraberliğe ise 1,4 milyon lira olacak kulüplere verilecek.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA GALATASARAY FARKI...

Toplam paranın yüzde 11'i yani 270 milyon lira da Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan takımlara şampiyonluk sayısına göre pay edilecek. Buna göre ise Türkiye'nin en üst seviye liginde mutlu sona ulaşan takımlar, şampiyonluk başına 4,2 milyon lira kasasına koyacak.

ŞAMPİYONLUK ÜCRETİ 50 MİLYON

Ayrıca yaklaşık 145 milyon lira da ilk 6'ya giren takımlara sırasına göre dağıtılacak. Ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş yaklaşık 50 milyon lirayı elde edecek. Sıralamadaki diğer takımlar ise üstten aşağıya doğru azalan bir şekilde paylarını alacak.

Süper Lig'de 16. kez şampiyon olan siyah-beyazlılar 67, 19 şampiyonluğu olan sarı-lacivertliler ise 80 milyon lira alacak.

EN BÜYÜK KAZANÇ KAPISI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN

Süper Lig'de şampiyon olan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde neredeyse Süper Lig'de bir sezonda elde ettiği geliri kasasına koyacak.

Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon avroluk geliri ayak bastı parası olarak kasasına koyacak. Bunun yanı sıra Devler Ligi’nde alınacak. Her galibiyet için 2.7 milyon Euro ve her beraberlik için ise 900 bin Euro kazanacak.

Ligde mutlu sona ulaşacak takımın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor.

CITY KAZANIRSA GRUPLARA DİREKT KATILIYORUZ

Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanası durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon avroluk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

CHELSEA KAZANAMAZ, İLK 4'E GİREMEZSE ÖN ELEME OYNANACAK

Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Süper Lig şampiyonunun gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne elemelerden başlayacak.

Türkiye Ligi ikincisi de kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için elemeleri geçmek zorunda.

UEFA'DAN YENi TURNUVA GELİYOR

Süper Lig'de şampiyonluk kadar ikincilik de gelir anlamında büyük bir öneme sahip.

UEFA, aldığı karar gereği bu sezon yeni bir organizasyonu düzenlemeye başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni düzenleyen Avrupa futbolunun patronu, bu sezon 3 numaralı kupa olan UEFA Konferans Ligi'ni hayata geçirecek.

Süper Lig'de şampiyon olan takım, Chelsea'nin söz konusu durumunda bir aksilik yaşanmaması durumunda doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. İkinci takım ise "Devler Ligi"nde eleme oynayarak Avrupa'nın en prestijli organizasyonuna girmeye çalışacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, katılan takımlara büyük bir ekonomik katkı sağlayacak.

Türkiye Ligi'nde üçüncü ve dördüncü takımlar ise UEFA Konferans Ligi'ne katılacak. Bu organizasyon, hem prestij hem de maddi kaynakları bakımından diğer 2 organizasyonun gerisinde kalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek ve UEFA Konferans Ligi'ne oranla daha fazla geliri elde edecek. Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile final oynayacak Beşiktaş, Süper Lig'i ilk 2'de bitirmesi durumunda lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.