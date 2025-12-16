Süper Lig'de 16. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, Beşiktaş'ın gördüğü kırmızı kart...

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 16. hafta sona ermesiyle birlikte TFF, VAR kayıtlarını YouTube kanalında yayınlandı.
TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ve Beşiktaş'ta Toure'nin Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart pozisyonu yer aldı.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ
VAR: 'Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.'
VAR: 'Bu temas anı.'
Ali Şansalan: 'Evet.'
Ali Şansalan: 'Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum.'
Ali Şansalan: 'Tamam bir daha oynat.'
Ali Şansalan: 'Kırmızı kart.'
FENERBAHÇE - KONYASPOR
VAR: 'Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.'
VAR: '2 açı göstereceğim. Temas anı ve topla önce hücum oyuncusunun oynadığını.'
Ozan Ergün: 'Tamam geldim.'
Ozan Ergün: 'Temas anı tamamdır.'
VAR: '2. açıdan hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum.'
Ozan Ergün: 'Okey, tamam. Penaltı veriyorum. Kart vermiyorum.'
VAR: 'Doğrudur hocam.'