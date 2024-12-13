Süper Lig'de 16. hafta 2 maçla açılıyor, Türkiye Şampiyon Oran farkıyla kazanıyor!

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İlandır.

Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek.

Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

Sipay Bodrum FK ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda 11 puan elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Ajeti, Celustka, Cenk, Taylan, Fredy, Brazao, Dimitrov, Seferi, Puscas

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Camara, Radakovic, Emirhan, Uğur, Poungouras, Charisis, Koita, Rodrigues, Manaj

SİVASSPOR'UN EKSİKLERİ

Sarı kart cezalısı Djordje Nikolic ile Noah Sonko Sundberg, sakatlıkları bulunan Samuel Moutoussamy ve Jan Bieganski maç kadrosunda yer almadı.

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BODRUM FK'NIN EKSİKLERİ

Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Mustafa Erdilman, Süleyman Özdemir ve Tunahan Akpınar, karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip daha önce sadece 1 kez karşılaştı, maçtan Bodrum FK galip ayrıldı.

Bodrum FK, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kazanamadı.

Bodrum FK’nın son 5 maçının 3’ü “2.5 Alt” bitti.

Sivasspor’un son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Sivasspor’un son 5 maçının 4’ünde ilk yarıda en az 1 gol oldu.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Bodrum FK galibiyetine 1.95, beraberliğe 3.09, Sivasspor kazanıra ise 2.94 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %28’i Sivasspor’un galibiyetini tercih ediyor.

KASIMPAŞA İLE EYÜPSPOR KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 15 haftada topladığı 16 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e iyi başlayan Eyüpspor ise son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı eflatun-sarılı ekip, 15 haftada 26 puan topladı ve 4. sırada kendine yer buldu.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Sadiku, Cafu, Fall, Da Costa

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre Akbaba, Halil, Ampem, Ahmed, Thiam

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sarı kart cezasından dolayı görev yapamayacak.

Ben Ouanes, ligde geçen hafta deplasmandaki Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu sezonki dördüncü sarı kart cezasını alan 30 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

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Eyüpspor'da ise tedavilerine devam edilen Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eflatun-sarılı takımda hücum oyuncusu Samuel Saiz ile kaleci Berke Özer, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 10 maçın 8’inde karşılıklı goller atıldı.

Kasımpaşa’nın son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Kasımpaşa’nın son 5 maçının 4’ünde ilk yarıda en az 1 gol oldu.

Eyüpspor, son 5 maçının 3’ünde ilk yarıları önde kapattı.

Eyüpspor’un son 5 maçının 3’ü “2.5 Üst” bitti.

'ŞAMPİYON ORAN'LA BU MAÇ...

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Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Kasımpaşa galibiyetine 1.97, beraberliğe 3.12, Eyüpspor kazanıra ise 2.84 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MiİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %34’ü “2.5 Üst” seçeneğini tercih ediyor.