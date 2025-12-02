Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde neler konuşuldu?

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY | Alvarez'in iptal edilen golü





VAR: "Yasin beni duyuyor musun?"

Hakem: "Söyle Ali."

VAR: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Anlamadım."

VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem: "Tamam."

VAR: "Şu an temas noktasını gösteriyorum."

Hakem: "Gördüm. Gördüm."

VAR: "Bir açıdan daha göstereceğim, bekle. Yavaş, temas noktasında dur."

Hakem: "Göster. Evet. Tamam Ali."

VAR: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."

