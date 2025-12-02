×
Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde neler konuşuldu?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 20:13

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 14. haftada oynanan maçlarda hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarını açıkladı. Söz konusu kayıtlarda Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden yayımlandı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY | Alvarez'in iptal edilen golü

VAR: "Yasin beni duyuyor musun?"
Hakem: "Söyle Ali."
VAR: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Anlamadım."
VAR: "Sana sahada inceleme öneriyorum."
Hakem: "Tamam."
VAR: "Şu an temas noktasını gösteriyorum."
Hakem: "Gördüm. Gördüm."
VAR: "Bir açıdan daha göstereceğim, bekle. Yavaş, temas noktasında dur."
Hakem: "Göster. Evet. Tamam Ali."
VAR: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."

