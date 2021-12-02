Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler'e görev...

Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki yönetimiyle tepki çeken Halil Umut Meler, 1 haftalık aranın ardından Kayserispor-Antalyaspor maçında görevlendirildi.
Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş, Zorbay Küçük ise yaklaşık 2 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (METE KALKAVAN)
4 ARALIK CUMARTESİ
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (FIRAT AYDINUS)
19:00 Galatasaray - Altay (CÜNEYT ÇAKIR)
DETAY 🧐— Spor Arena (@sporarena) December 2, 2021
🔸 Mete Kalkavan 8+ ay sonra Beşiktaş maçına atandı.
🔸 Fırat Aydınus 14+ ay sonra Trabzonspor maçına atandı.
🔸 Cüneyt Çakır 6+ ay sonra Galatasaray maçına atandı.
🔸 Zorbay Küçük 20+ ay sonra Fenerbahçe maçına atandı. pic.twitter.com/RL6okdlfAG
5 ARALIK PAZAR
13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (HALİL UMUT MELER)
16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (ARDA KARDEŞLER)
16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (ERKAN ÖZDAMAR)
19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (ZORBAY KÜÇÜK)
6 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Göztepe - Gaziantep FK (ÜMİT ÖZTÜRK)
20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)