Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler'e görev...

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Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki yönetimiyle tepki çeken Halil Umut Meler, 1 haftalık aranın ardından Kayserispor-Antalyaspor maçında görevlendirildi.

Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş, Zorbay Küçük ise yaklaşık 2 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı.



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;



YARIN:



20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (METE KALKAVAN)



4 ARALIK CUMARTESİ



13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)



16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (FIRAT AYDINUS)



19:00 Galatasaray - Altay (CÜNEYT ÇAKIR)





DETAY 🧐



🔸 Mete Kalkavan 8+ ay sonra Beşiktaş maçına atandı.

🔸 Fırat Aydınus 14+ ay sonra Trabzonspor maçına atandı.

🔸 Cüneyt Çakır 6+ ay sonra Galatasaray maçına atandı.

🔸 Zorbay Küçük 20+ ay sonra Fenerbahçe maçına atandı. pic.twitter.com/RL6okdlfAG — Spor Arena (@sporarena) December 2, 2021

5 ARALIK PAZAR



13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (HALİL UMUT MELER)



16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (ARDA KARDEŞLER)



16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (ERKAN ÖZDAMAR)



19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (ZORBAY KÜÇÜK)



6 ARALIK PAZARTESİ



20:00 Göztepe - Gaziantep FK (ÜMİT ÖZTÜRK)



20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)