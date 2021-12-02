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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler'e görev...

#Süper Lig#Hakem#Halil Umut Meler
Süper Ligde 15. haftanın hakemleri açıklandı Halil Umut Melere görev...

Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakem açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla tepki çeken Halil Umut Meler, bir haftalık aradan sonra yeniden görevlendirildi.

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Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki yönetimiyle tepki çeken Halil Umut Meler, 1 haftalık aranın ardından Kayserispor-Antalyaspor maçında görevlendirildi.

Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş, Zorbay Küçük ise yaklaşık 2 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş (METE KALKAVAN)

4 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)    

16:00 Trabzonspor - Adana Demirspor (FIRAT AYDINUS)

19:00 Galatasaray - Altay (CÜNEYT ÇAKIR)

5 ARALIK PAZAR

13:30 Yukatel Kayserispor - Fraport Tav Antalyaspor (HALİL UMUT MELER)        

16:00 GZT Giresunspor - Vavacars Fatih Karagümrük (ARDA KARDEŞLER)

16:00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir (ERKAN ÖZDAMAR)

19:00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (ZORBAY KÜÇÜK)

6 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Göztepe - Gaziantep FK (ÜMİT ÖZTÜRK)

20:00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)

Süper Ligde 15. haftanın hakemleri açıklandı Halil Umut Melere görev...

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#Süper Lig#Hakem#Halil Umut Meler

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