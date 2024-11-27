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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

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#Süper Lig#Hakem#GALATASARAY
Süper Ligde 14. haftanın hakemleri açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 13:23

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor. TFF'den yapılan açıklamada haftanın hakemleri duyuruldu.

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Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
Süper Lig'de 14. haftanın programı ve hakemler şöyle:

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İŞTE 14. HAFTANIN HAKEMLERİ:

29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

1 Aralık Pazar
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Eyüspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

 

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#Süper Lig#Hakem#GALATASARAY

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